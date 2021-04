Omicidio Berta Caceres, al via il processo a uno dei mandanti (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Tegucigalpa, capitale dell’Honduras, martedì 6 aprile è iniziato il processo contro il presunto mandante dell’Omicidio di Berta Caceres, e il tentato Omicidio – del messicano suo ospite – Gustavo Castro, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 marzo del 2016. Gli avvocati della difesa hanno cercato di far saltare l’inizio del procedimento, riuscendo, però, solo a spostare la partenza di sei ore. L’imputato unico è Roberto David Castillo Mejía, già agente del servizio segreto militare honduregno e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Tegucigalpa, capitale dell’Honduras, martedì 6 aprile è iniziato ilcontro il presunto mandante dell’di, e il tentato– del messicano suo ospite – Gustavo Castro, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 marzo del 2016. Gli avvocati della difesa hanno cercato di far saltare l’inizio del procedimento, riuscendo, però, solo a spostare la partenza di sei ore. L’imputato unico è Roberto David Castillo Mejía, già agente del servizio segreto militare honduregno e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

