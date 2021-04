“E poi è venuto a piovere”: l’Inghilterra impazzisce per Klopp in versione Mazzarri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo l’uscita un po’ infelice sullo stadio-cantiere del Real, il Di Stefano, (“Almeno Anfield è uno stadio…”), i media inglesi sottolineano i mille “pianti” di Jurgen Klopp. La versione Mazzarri del tecnico del Liverpool fa impazzire i critici (che non amano chi trova alibi ogni volta che perde. Il Daily Mail s’è divertito a ripescare tutte le lamentele di Klopp nel corso della sua carriera al Liverpool. Gennaio 2017 – “Troppo ventoso”. Dopo aver perso contro il Southampton nelle semifinali della EFL Cup, Klopp dice che “il vento era davvero strano, era difficile da gestire per una squadra che gioca a calcio”. Anche a gennaio 2019 dopo essere stati eliminati dalla FA Cup dai Wolves se la prende col vento: “Il vento non ha aiutato, i giocatori hanno faticato a controllare la palla”. Aprile 2018 – ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo l’uscita un po’ infelice sullo stadio-cantiere del Real, il Di Stefano, (“Almeno Anfield è uno stadio…”), i media inglesi sottolineano i mille “pianti” di Jurgen. Ladel tecnico del Liverpool fa impazzire i critici (che non amano chi trova alibi ogni volta che perde. Il Daily Mail s’è divertito a ripescare tutte le lamentele dinel corso della sua carriera al Liverpool. Gennaio 2017 – “Troppo ventoso”. Dopo aver perso contro il Southampton nelle semifinali della EFL Cup,dice che “il vento era davvero strano, era difficile da gestire per una squadra che gioca a calcio”. Anche a gennaio 2019 dopo essere stati eliminati dalla FA Cup dai Wolves se la prende col vento: “Il vento non ha aiutato, i giocatori hanno faticato a controllare la palla”. Aprile 2018 – ...

