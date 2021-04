Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani (Cnr): «La curva è in calo. Col trend attuale a fine aprile arriveremo a 350 mila dosi al giorno» (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Italia sono 627 i decessi da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime che sale così a 112.374. I nuovi contagi, secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono invece +13.708. Gli attualmente positivi sono 547.837. «Siamo in una fase di calo, molto lenta», spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani, «per questo è molto importante continuare a rispettare le misure di contenimento». I dati della giornata «I dati degli ultimi giorni mostrano che si conferma la tendenza, attestata già a metà marzo, di discesa del contagio». Ma è una discesa molto lenta, «questo significa che anche la diffusione ha difficoltà a calare. Per quanto riguarda la curva delle terapie intensive tra qualche giorno sarà possibile localizzare il picco. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Italia sono 627 i decessi dasegnalati nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime che sale così a 112.374. I nuovi contagi, secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono invece +13.708. Gli attualmente positivi sono 547.837. «Siamo in una fase di, molto lenta», spiega il matematico del Cnr Giovanni, «per questo è molto importante continuare a rispettare le misure di contenimento». I dati della giornata «I dati degli ultimi giorni mostrano che si conferma la tendenza, attestata già a metà marzo, di discesa del contagio». Ma è una discesa molto lenta, «questo significa che anche la diffusione ha difficoltà a calare. Per quanto riguarda ladelle terapie intensive tra qualchesarà possibile localizzare il picco. ...

