Variante giapponese, Burioni: 'Vaccino Pfizer sembra efficace, basta col 'varianterrorismo'' (Di martedì 6 aprile 2021) Il Vaccino Pfizer sembra efficace anche contro la 'Variante giapponese' del Covid , di cui si è iniziato a parlare da alcuni giorni dopo quella inglese (ormai dominante in Italia) e quelle brasiliana ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) Ilanche contro la '' del Covid , di cui si è iniziato a parlare da alcuni giorni dopo quella inglese (ormai dominante in Italia) e quelle brasiliana ...

Advertising

LucaBizzarri : Un tempo, il mio era un mestiere da disadattati. Ora c’è chi, per mangiare, deve scrivere che domani nevicherà, mor… - HuffPostItalia : Burioni: 'No al varianterrorismo. Pfizer efficace anche contro la variante giapponese' - Ione_Ferranti : RT @HuffPostItalia: Burioni: 'No al varianterrorismo. Pfizer efficace anche contro la variante giapponese' - LACASEBooks : RT @JacopoPezzan: Qualcosa mi dice che le #olimpiadi ce le scordiamo anche questa volta. #virus La storia della 'variante giapponese' del… - VincenzoPuro : @GiovanniAgost20 @salcinz Burioni spiega però che la variante B.1.351 (sudafricana) contiene la mutazione E484K (Ee… -