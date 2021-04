Advertising

LaGazzettaWeb : Potenza, GdF scopre 15 furbetti del reddito di cittadinanza: percepiti indebitamente 100mila euro - uomonero23 : @Oscar10silver @ilmarcobbi @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @comuni_anci @Esercito @DipPoliticheUE… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza GdF

La Gazzetta del Mezzogiorno

Quindici persone che percepivano "indebitamente' il reddito di cittadinanza senza averne diritto sono state scoperte, in provincia di, dalla Guardia di Finanza, che ha accertato l'accredito di compensi non dovuti per circa 100 mila euro. Gli investigatori hanno scoperto che i percettori del reddito di cittadinanza - a ......da misura cautelare il magnate kazako Igor Bidilo a cui sono stati sequestrati oggi dallabeni ... Tra queste il deputato di Fratelli d'Italia e patron delCalcio Salvatore Caiata oltre al ...Quindici persone che percepivano "indebitamente» il reddito di cittadinanza senza averne diritto sono state scoperte, in provincia di Potenza, dalla Guardia di Finanza, che ha accertato l’accredito di ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza, nell’ambito di attività finalizzate al controllo della spesa pubblica nazionale, in collaborazione con l’INPS, hanno scoperto 8 soggetti che hanno inde ...