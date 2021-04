Libia, Mario Draghi è arrivato a Tripoli con Di Maio. Il video (Di martedì 6 aprile 2021) Libia, Mario Draghi è arrivato a Tripoli con Di Maio Tripoli, 6 apr. (askanews) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono arrivati a Tripoli dove ci sarà l’incontro con il Primo Ministro Abdelhamid Dabaiba. Si tratta della prima missione all’estero di Mario Draghi in veste di Presidente del Consiglio italiano. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021)con Di, 6 apr. (askanews) – Il presidente del Consiglioe il ministro degli Esteri Luigi Disono arrivati adove ci sarà l’incontro con il Primo Ministro Abdelhamid Dabaiba. Si tratta della prima missione all’estero diin veste di Presidente del Consiglio italiano. (Testo eAskanews)

