La spinta cinesa sullo yuan digitale può diventare un gran problema per gli Usa

(Di martedì 6 aprile 2021) Lopuò far male agli Stati Uniti? Magari non sarà un diretto destro o un gancio sinistro, ma un schiaffo forse sì. Parola del Wall Street Journal: Pechino, attraverso la banca centrale, la People’s Bank of China, ha obiettivi non solo di carattere economico e monetario. L’e-, che molto presto potrebbe sostituire il contante, rappresenta infatti il segno tangibile dei piani cinesi tesi a rafforzare ulteriormente l’enorme potere di controllo e sorveglianza dello Stato, dal sistema finanziario al funzionamento della politica monetaria, fiscale e oltre. Dietro l’operazione monetaci sono anche ragioni geopolitiche, che chiamano in causa gli Stati Uniti. “Mille anni fa, quando il denaro significava monete di metallo, la Cina inventò la moneta cartacea. Ora il governo cinese sta coniando contanti ...