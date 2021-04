Emma Marrone: “A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero” (Di martedì 6 aprile 2021) Emma Marrone ritorna in tour: la prima data disponibile è il 6 giugno all’Arena di verona Emma Marrone ritorna in Tour! Ad annunciarlo è la stessa cantante con un lungo post su tutti i suoi canali social: “Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani! A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero!” Sono queste le prime parole che Emma Marrone ha scritto per dare la notizia alla sua community e trapelano gioia, speranza e voglia di cantare per il pubblico che la ama tanto. “Potevo annullare o rimettere in discussione tutto, le idee, i progetti, me stessa. Ho scelto la seconda opzione! Se c’è una cosa che ho ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021)ritorna in tour: la prima data disponibile è il 6all’Arena dinaritorna inAd annunciarlo è la stessa cantante con un lungo post su tutti i suoi canali social: “Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani! AsiinNon mi!” Sono queste le prime parole cheha scritto per dare la notizia alla sua community e trapelano gioia, speranza e voglia di cantare per il pubblico che la ama tanto. “Potevo annullare o rimettere in discussione tutto, le idee, i progetti, me stessa. Ho scelto la seconda opzione! Se c’è una cosa che ho ...

