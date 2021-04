Dramma di Pasquetta: si schianta contro un albero dopo una grigliata e muore a 21 anni (Di martedì 6 aprile 2021) Dramma di Pasquetta nel torinese. A Riva di Chieri, un ragazzo di 21 anni era stato con alcuni amici a fare una grigliata poco lontano da casa quando, con altri due amici, è salito sulla sua Fiat Punto per dirigersi a casa di altri amici. Purtroppo però Simone – questo il nome del ragazzo – L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 6 aprile 2021)dinel torinese. A Riva di Chieri, un ragazzo di 21era stato con alcuni amici a fare unapoco lontano da casa quando, con altri due amici, è salito sulla sua Fiat Punto per dirigersi a casa di altri amici. Purtroppo però Simone – questo il nome del ragazzo – L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

vogheraseitu : CASTEGGIO - Giro di Pasquetta finisce nel dramma: in due sullo scooter volano in una scarpata. Un 17enne e' graviss… - amedeonyc : Tutto ciò non è' normale .... - Nicola23453287 : RT @revneD88: E anche oggi #NessunaCorrelazione #AstraZeneca #VaccinoAntiCovid #Pasquetta #Messina - MLipperi : RT @revneD88: E anche oggi #NessunaCorrelazione #AstraZeneca #VaccinoAntiCovid #Pasquetta #Messina - TIZIANACAVINA : RT @revneD88: E anche oggi #NessunaCorrelazione #AstraZeneca #VaccinoAntiCovid #Pasquetta #Messina -