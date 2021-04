Dalai Lama in diretta sui social sul buddhismo e le Quattro Nobili Verità: come partecipare (Di martedì 6 aprile 2021) Gli insegnamenti del Dalai Lama in diretta streaming sui social per portare un messaggio di speranza e condivisione in tutto il mondo. L’evento è programmato per domani mercoledì 7 aprile 2021 dalle ore 5,30 alle 7. Per chi desidera si potrà seguire anche più tardi sui canali social Facebook, Instagram e Youtube dell’Unione Buddhista Italiana. Sua Santità il Dalai Lama parlerà dalla sua residenza a Dharamsala, in India, poi dedicherà mezz’ora di dialogo con il pubblico. L’evento sarà tradotto in simultanea in molte lingue per essere seguito da tutti: italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese. Ce ne parla Filippo Scianna, presidente dell’Unione Buddhista Italiana.Info qui per il programma ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Gli insegnamenti delinstreaming suiper portare un messaggio di speranza e condivisione in tutto il mondo. L’evento è programmato per domani mercoledì 7 aprile 2021 dalle ore 5,30 alle 7. Per chi desidera si potrà seguire anche più tardi sui canaliFacebook, Instagram e Youtube dell’Unione Buddhista Italiana. Sua Santità ilparlerà dalla sua residenza a Dharamsala, in India, poi dedicherà mezz’ora di dialogo con il pubblico. L’evento sarà tradotto in simultanea in molte lingue per essere seguito da tutti: italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese. Ce ne parla Filippo Scianna, presidente dell’Unione Buddhista Italiana.Info qui per il programma ...

