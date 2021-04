Tragedia a Roma, aggredisce il vicino e poi si lancia dal tredicesimo piano: morto un 46enne (Di lunedì 5 aprile 2021) Tentato omicidio a Roma. Un uomo ha aggredito il vicino e poi si è lanciato dal tredicesimo piano. Indagini in corso. Roma – Tentato omicidio nel giorno di Pasquetta a Roma. Un uomo di 46 anni, come riportato da La Repubblica, prima ha aggredito con una pinza il vicino e poi si è tolto la vita lanciandosi dal tredicesimo piano. Sulla vicenda la Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari e nei prossimi giorni si effettueranno tutti gli approfondimenti del caso per accertare l’accaduto. Tentato omicidio a Roma, la ricostruzione La ricostruzione dell’aggressione, avvenuto nel quartiere di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Tentato omicidio a. Un uomo ha aggredito ile poi si èto dal. Indagini in corso.– Tentato omicidio nel giorno di Pasquetta a. Un uomo di 46 anni, come riportato da La Repubblica, prima ha aggredito con una pinza ile poi si è tolto la vitandosi dal. Sulla vicenda la Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari e nei prossimi giorni si effettueranno tutti gli approfondimenti del caso per accertare l’accaduto. Tentato omicidio a, la ricostruzione La ricostruzione dell’aggressione, avvenuto nel quartiere di ...

