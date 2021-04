Torta poco cotta, bruciata o a forma di “vulcano”? Ecco come rimediare agli errori (Di lunedì 5 aprile 2021) Quante volte capita di preparare un dolce e di sbagliare. Torta poco cotta, bruciata o a forma di “vulcano”: Ecco come rimediare a questi comuni errori. Preparando i dolci, e in particolare le torte capita che non vengano come dovrebbero. Torta poco cotta, bruciata, che si sgonfia e a forma di “vulcano”, insomma ce n’è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 aprile 2021) Quante volte capita di preparare un dolce e di sbare.o adi “”:a questi comuni. Preparando i dolci, e in particolare le torte capita che non venganodovrebbero., che si sgonfia e adi “”, insomma ce n’è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

nino_giovanni : @Avvenire_Nei Ho letto poco fa che una bella torta dei 209 miliardi di euro del RF andrà per il potenziamento (sic!… - giacobellop : Buongiorno a Salvini, Adesso che ci sono 209 Miliardi di Euro Ritornano tt. In Parlamento. Da Bossi a Berlusconi,… - AngelaMessina87 : Benedizione pasquale e torta con coniglietto di Berni, fornaio a #Chinatown #Milano. Un pensiero per il titolare, s… - emanueleroli : @_realmiche @FrancescoSaya86 @FBiasin Eh infatti, si tratta semplicemente di cosa ci piace: io a una torta bella ma… - notautore : @entity_lm @AntonioFadda20 In Italia si legge poco e quel poco è spesso pure di scarsa qualità. Ecco quindi che mol… -