I grillini e la roba: quanto vale il loro database? (Di lunedì 5 aprile 2021) “La Chiesa e la roba”, si intitolava un articolo pubblicato dal settimanale Il Mondo il 17 maggio 1960. L’autore, il radicale Ernesto Rossi, sosteneva che fosse la roba, cioè i soldi, a orientare non poche scelte del Vaticano. Oggi scopriamo che la roba determina anche molte decisioni politiche dei grillini. È il cospicuo monte stipendi dei loro 240 parlamentari, infatti, a renderli assai riottosi rispetto alla promessa di lasciare il seggio dopo due mandati, per evitare il professionismo politico. E sono 450mila euro quelli in ballo con la società Casaleggio ereditata da Davide, il figlio del fondatore. Lui pretende il saldo di questa cifra non versata dai parlamentari (300 euro mensili ciascuno) per continuare a fornire i servizi di democrazia diretta, marchio di fabbrica del Movimento 5 stelle: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) “La Chiesa e la”, si intitolava un articolo pubblicato dal settimanale Il Mondo il 17 maggio 1960. L’autore, il radicale Ernesto Rossi, sosteneva che fosse la, cioè i soldi, a orientare non poche scelte del Vaticano. Oggi scopriamo che ladetermina anche molte decisioni politiche dei. È il cospicuo monte stipendi dei240 parlamentari, infatti, a renderli assai riottosi rispetto alla promessa di lasciare il seggio dopo due mandati, per evitare il professionismo politico. E sono 450mila euro quelli in ballo con la società Casaleggio ereditata da Davide, il figlio del fondatore. Lui pretende il saldo di questa cifra non versata dai parlamentari (300 euro mensili ciascuno) per continuare a fornire i servizi di democrazia diretta, marchio di fabbrica del Movimento 5 stelle: ...

L'arte del rinvio di Conte: dribblati tutti i nodi grillini ... già a partire da giovedì sera e per tutta la giornata di ieri, i grillini si sono esercitati in ... 'Ha detto poca roba - dice al Giornale un parlamentare al secondo mandato - anche se in realtà tutti ...

Bonaccini, presidente Pd dell'Emilia Romagna, è improvvisamente folgorato sulla via di Letta ...(Firenze) e Gori (Bergamo) Se ai tempi di Zingaretti l'ex premier con la pochette e i grillini ... Roba che quando Zingaretti diceva che era necessario allearsi con i 5 Stelle e Conte, c'era chi saliva ...

