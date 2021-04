Gran Bretagna, Boris Johnson: “Dal 12 aprile riaprono bar, palestre e negozi. Anche io lunedì andrò al pub. Viaggi all’estero? E’ presto” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato l’allentamento delle misure restrittive dal 12 aprile. Questo comprende la riapertura di negozi non essenziali, di parrucchieri, di ristoranti e pub, che potranno servire i clienti all’aperto, di palestre, zoo, parchi a tema e biblioteche. “Grazie ancora a tutti voi per la tua pazienza. Gli sforzi stanno pagando”, ha dichiarato durante la conferenza stampa. Fra le attività che riapriranno ci sono Anche i pub. “Io stesso lunedì andrò al pub” ha detto Johnson, sottolineando tuttavia che persiste la necessità di fare attenzione e rispettare le regole”. Dal 12 verrà revocato Anche il divieto di pernottamenti fuori casa. I membri della stessa famiglia potranno fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Il primo ministro britannicoha confermato l’allentamento delle misure restrittive dal 12. Questo comprende la riapertura dinon essenziali, di parrucchieri, di ristoranti e pub, che potranno servire i clienti all’aperto, di, zoo, parchi a tema e biblioteche. “Grazie ancora a tutti voi per la tua pazienza. Gli sforzi stanno pagando”, ha dichiarato durante la conferenza stampa. Fra le attività che riapriranno ci sonoi pub. “Io stessoal pub” ha detto, sottolineando tuttavia che persiste la necessità di fare attenzione e rispettare le regole”. Dal 12 verrà revocatoil divieto di pernottamenti fuori casa. I membri della stessa famiglia potranno fare ...

