Vaccini e regioni | ecco il podio e il fondo Report YouTrend

Leggi su formiche

(Di domenica 4 aprile 2021) La campagna vaccinale non procede in maniera omogenea nel nostro Paese, ma ci sono significative differenze da regione a regione: per misurare queste differenze, però, non è sufficiente guardare un singolo parametro. Partendo da questo presupposto,ha elaborato un indice che mira a sintetizzare l’andamento della campagna vaccinale in ogni regione/provincia autonoma, combinando 5 parametri: 1 La percentuale di dosi utilizzate sul totale delle dosi ricevute; 2 La percentuale di ospiti delle RSA vaccinati; 3 La percentuale di soggetti over 80 vaccinati; 4 La percentuale di soggetti nella fascia 70-79 anni vaccinati; 5 L’accelerazione delle vaccinazioni rispetto alla settimana precedente. La tabella delleL’indice di ogni regione non è altro che la media ponderata di questi 5 parametri: i primi 2 pesano per il 10%, il terzo per il 40% e ...