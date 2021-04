LOL Chi Ride è Fuori, quando escono i nuovi episodi su Amazon Prime Video (Streaming Ita) (Di domenica 4 aprile 2021) quando escono i nuovi episodi di LOL Chi Ride è Fuori su Amazon Prime Video? Il nuovo comedy show italiano prodotto da Amazon Original è disponibile sulla piattaforma di Streaming dal 1 aprile 2021 con le Prime quattro puntate che vedono protagonisti dieci comici italiani di grande successo: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Oltre a loro nel cast sono presenti anche Fedez in qualità di Host e Mara Maionchi che accompagna il rapper italiano nella gestione del programma. LOL Chi Ride è Fuori è ispirato dal format giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021)di LOL Chisu? Il nuovo comedy show italiano prodotto daOriginal è disponibile sulla piattaforma didal 1 aprile 2021 con lequattro puntate che vedono protagonisti dieci comici italiani di grande successo: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Oltre a loro nel cast sono presenti anche Fedez in qualità di Host e Mara Maionchi che accompagna il rapper italiano nella gestione del programma. LOL Chiè ispirato dal format giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents ...

