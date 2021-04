Ladro cade mentre scala edificio a Milano e finisce in ospedale (Di domenica 4 aprile 2021) E’ caduto per diversi metri mentre stava cercando di scalare uno stabile di via Farini a Milano e si è procurato diverse fratture tanto che ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo, un trentenne albanese, la notte scorsa stava probabilmente cercando di mettere a segno un furto secondo gli agenti della Questura che hanno analizzato i suoi precedenti ed è stato pertanto indagato. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di domenica 4 aprile 2021) E’ caduto per diversi metristava cercando dire uno stabile di via Farini ae si è procurato diverse fratture tanto che ora è ricoverato in gravi condizioni all’Niguarda di. L’uomo, un trentenne albanese, la notte scorsa stava probabilmente cercando di mettere a segno un furto secondo gli agenti della Questura che hanno analizzato i suoi precedenti ed è stato pertanto indagato. L'articolo proviene da Forze Armate News.

