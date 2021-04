Amici 20, tremenda gaffe di Arisa sulla Cuccarini: “Distribuisce… pene” – FOTO (Di domenica 4 aprile 2021) Amici 20 calamita l’attenzione dei fan anche per l’ultima gaffe di Arisa che coinvolge anche Lorella Cuccarini e Maria De Filippi. Scopriamo cos’è successo La squadra di Arisa e Lorella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 aprile 2021)20 calamita l’attenzione dei fan anche per l’ultimadiche coinvolge anche Lorellae Maria De Filippi. Scopriamo cos’è successo La squadra die Lorella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

x17black : Dopo questa puntata di amici tremenda,ritorno alla mia super serie desperate housewives che rappresenta molto il mi… - MYLOVEOUTSIDE : Mai vista ballerina più incapace di Rosa, e guardo Amici da 15 edizioni, è davvero tremenda, non mi spiego cosa ci… - hvrricaxe : @capesantee Tremenda no però non è il livello che dovrebbe esserci ad amici o rispetto ad altri ... ma sono riuscita a scappare finalmente - ziapoop : RT @maniconio: Mi preparo per un'altra puntata tremenda di Amici con altrettanta mia telecronaca tragicomica dove farò tweet local come cop… - maniconio : Mi preparo per un'altra puntata tremenda di Amici con altrettanta mia telecronaca tragicomica dove farò tweet local… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici tremenda Gianni Morandi 'Ustioni 15% corpo'/ 'Lassù mi hanno salvato. Mia moglie e Nek...' ... " Ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda ". È riuscito a ... Ma il cantante può contare anche sul supporto di amici e colleghi, come Nek , che ha avuto un incidente a ...

Ilary Blasi pensa al quarto figlio con Totti? "La gravidanza mi piace" Guarda la televisione con i figli che a una certa ora l'abbandonano, chattano con gli amici. Quando ... ma alla fine è molto romantico al contrario di lei che si è definita tremenda dietro la sua ...

Stefano De Martino e il tremendo racconto: Ho vendute delle catenine per… Stefano De Martino, il ballerino ora giudice di Amici racconta cosa ha fatto per raggiungere il sogno di Amici. In un'intervista proprio Stefano afferma che per raggiungere il suo sogno a Roma per i ...

Chioggia: addio a Debbie Lynn Carter, ricordi e lacrime degli amici La donna si è spenta a 41 anni a causa di un tumore, era stata stagionale Actv. Le parole dell’assessora sui social: «Ti ricordo da bambina, eri solare e positiva» ...

