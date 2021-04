Wta Bogotà 2021: il montepremi e il prize money (Di domenica 4 aprile 2021) Il prize money e il montepremi del Wta 250 di Bogotà 2021, evento in programma dal 5 all’11 aprile. Le italiane Jasmine Paolini e Sara Errani parteciperanno all’evento di scena in Colombia, alla ricerca di punti preziosi per il ranking femminile, con possibilità di attuare un utile exploit, necessario per alimentare le speranze del movimento nostrano. Il prize money totale presenta 200.004 euro, dei quali 24.504 euro saranno dedicati alla vincitrice del torneo, premiata inoltre con 280 punti del ranking femminile. Di seguito la divisione di compensi e punti Wta, divisi turno per turno e inerenti l’evento sudamericano. montepremi WTA 250 Bogotà 2021 PRIMO TURNO: € 2.244 (1 punto) SECONDO TURNO: € 3.084 (30 punti) QUARTI ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ile ildel Wta 250 di, evento in programma dal 5 all’11 aprile. Le italiane Jasmine Paolini e Sara Errani parteciperanno all’evento di scena in Colombia, alla ricerca di punti preziosi per il ranking femminile, con possibilità di attuare un utile exploit, necessario per alimentare le speranze del movimento nostrano. Iltotale presenta 200.004 euro, dei quali 24.504 euro saranno dedicati alla vincitrice del torneo, premiata inoltre con 280 punti del ranking femminile. Di seguito la divisione di compensi e punti Wta, divisi turno per turno e inerenti l’evento sudamericano.WTA 250PRIMO TURNO: € 2.244 (1 punto) SECONDO TURNO: € 3.084 (30 punti) QUARTI ...

