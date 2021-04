MotoGP in tv, orari GP Doha 2021: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8, DAZN e Sky (Di sabato 3 aprile 2021) Si inizia a fare sul serio a Losail. Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, oggi saranno i cronometri a parlare, con le qualifiche del Gran Premio di Doha 2021 del Motomondiale. Le tre classi si sfideranno sul filo dei millesimi per andare a eleggere il poleman di giornata. In MotoGP tutto sembra portare su un altro duello Ducati-Yamaha, con la scuderia di Borgo Panigale che ha saputo mettere ben 4 moto nelle prime cinque posizioni. La casa di Iwata, invece, risponde con le due M1 del team ufficiale, mentre Franco Morbidelli sembra in crescita con la sua Spec-A del team Petronas. Più indietro, invece, Valentino Rossi. Si tratta dell’unica occasione nella quale si correrà sullo stesso tracciato in questo camponato. A differenza del Mondiale 2020, quando accadde ben quattro volte (Red Bull Ring, Valencia, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Si inizia a fare sul serio a Losail. Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, oggi saranno i cronometri a parlare, con ledel Gran Premio didel Motomondiale. Le tre classi si sfideranno sul filo dei millesimi per andare a eleggere il poleman di giornata. Intutto sembra portare su un altro duello Ducati-Yamaha, con la scuderia di Borgo Panigale che ha saputo mettere ben 4 moto nelle prime cinque posizioni. La casa di Iwata, invece, risponde con le due M1 del team ufficiale, mentre Franco Morbidelli sembra in crescita con la sua Spec-A del team Petronas. Più indietro, invece, Valentino Rossi. Si tratta dell’unica occasione nella quale si correrà sullo stesso tracciato in questo camponato. A differenza del Mondiale 2020, quando accadde ben quattro volte (Red Bull Ring, Valencia, ...

