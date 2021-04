“Essere omosessuali è una scelta indipendente e libera”: bufera su Mahmood che chiarisce (Di sabato 3 aprile 2021) Mahmood ci tiene a fare chiarezza su alcune sue dichiarazioni che hanno suscitato non poche polemiche. Il vincitore di Sanremo 2019, infatti, stava facendo il giro dei social network con una sua presunta dichiarazione in cui dichiarava che l’omosessualità fosse una scelta. Come ha messo in evidenza lui stesso, invece, si è trattato di un errore del giornalista nel riportare le sue parole. omosessualità come scelta, Mahmood rettifica su Instagram Con una storia su Instagram, Mahmood ci mette letteralmente la faccia e spiega il perché dell’incomprensione scattata qualche giorno fa. Il cantante avrebbe detto che l’omosessualità è una scelta, a leggere l’intervista pubblicata da Repubblica, ma come ci tiene a precisare il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 aprile 2021)ci tiene a fare chiarezza su alcune sue dichiarazioni che hanno suscitato non poche polemiche. Il vincitore di Sanremo 2019, infatti, stava facendo il giro dei social network con una sua presunta dichiarazione in cui dichiarava che l’tà fosse una. Come ha messo in evidenza lui stesso, invece, si è trattato di un errore del giornalista nel riportare le sue parole.tà comerettifica su Instagram Con una storia su Instagram,ci mette letteralmente la faccia e spiega il perché dell’incomprensione scattata qualche giorno fa. Il cantante avrebbe detto che l’tà è una, a leggere l’intervista pubblicata da Repubblica, ma come ci tiene a precisare il ...

