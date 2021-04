Amici 20 | Anna Pettinelli fuori di sé con il suo allievo | “Sono inca*** nera”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 aprile 2021) Il Serale di20 è cominciato già da qualche settimana e, com’è facilmente immaginabile, la tensione è alle stelle nella scuola. Non solo in studio, ma anche in casetta e nelle sale. L’ultimo sfogo pesante arriva da, che non ha per niente gradito le esternazioni del suofatte con alcuni compagni qualche giorno fa. L’insegnante di canto è rimasta molto delusa e non gli ha risparmiato una bella sfuriata. Un passo indietro: il cantante Aka7Even non si è trovato d’accordo con i pezzi scelti dalla sua insegnante, specialmente sulla decisione di schierarlo con il suo cavallo di battaglia Yellow e lasi è particolarmente infastidita per essere stata definita dal suocome “pazza”. Da qui la richiesta di un confronto professoressa – ...