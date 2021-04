‘Pasqua a Case connesse’ su Radiofreccia, Rtl 102.5 e Radio Zeta (Di venerdì 2 aprile 2021) MILANO – Domenica 4 e lunedì 5 aprile, in occasione delle festività pasquali, la diretta di Rtl 102.5 e Radio Zeta sarà a ‘Case connesse’ e gli ascoltatori saranno, grazie a zoom, al telefono e ai social, i veri protagonisti: microfoni aperti per tutti per fare gli auguri in diretta. RTL 102.5 e Radio Zeta entreranno nelle Case degli italiani per festeggiare i giorni di Pasqua e Pasquetta anche con un regalo speciale: una delle bellissime Smart Tv 43” 4K Ultra Hd per alcuni fortunati ascoltatori. Tutte le informazioni per partecipare sono online sul sito rtl.it. Anche gli ascoltatori di Radiofreccia avranno la possibilità di ricevere in regalo una delle Smart Tv attraverso il gioco on line “Freccia Easter” sul sito ufficiale ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 aprile 2021) MILANO – Domenica 4 e lunedì 5 aprile, in occasione delle festività pasquali, la diretta di Rtl 102.5 esarà a ‘e gli ascoltatori saranno, grazie a zoom, al telefono e ai social, i veri protagonisti: microfoni aperti per tutti per fare gli auguri in diretta. RTL 102.5 eentreranno nelledegli italiani per festeggiare i giorni di Pasqua e Pasquetta anche con un regalo speciale: una delle bellissime Smart Tv 43” 4K Ultra Hd per alcuni fortunati ascoltatori. Tutte le informazioni per partecipare sono online sul sito rtl.it. Anche gli ascoltatori diavranno la possibilità di ricevere in regalo una delle Smart Tv attraverso il gioco on line “Freccia Easter” sul sito ufficiale ...

