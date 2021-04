Paola Ferrari: «Giusto il #Metoo anche nel calcio» (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sono donne che nascono con una dote particolare, quella di riuscire a scardinare i pregiudizi. Per farlo, solitamente, mettono in campo tenacia, professionalità e tanto coraggio. Paola Ferrari è una di queste, e il suo campo è quello da calcio. Dove, trent’anni fa, era quasi impensabile affidare una trasmissione televisiva a «chi non capirà mai come si valuta un fuorigioco». Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sono donne che nascono con una dote particolare, quella di riuscire a scardinare i pregiudizi. Per farlo, solitamente, mettono in campo tenacia, professionalità e tanto coraggio. Paola Ferrari è una di queste, e il suo campo è quello da calcio. Dove, trent’anni fa, era quasi impensabile affidare una trasmissione televisiva a «chi non capirà mai come si valuta un fuorigioco».

