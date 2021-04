Naraka | Bladepoint | l’anteprima | tutto quello che sappiamo sul gioco – Anteprima – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 2 aprile 2021) Scopriamo tutte le principali caratteristiche di, un particolare battle royale con un’affascinante ambientazione orientale.. Durante il Future Game Show uno dei titoli che ha catturato di più l’attenzione del pubblico è stato. Un battle royale a 60 giocatori molto particolare che propone sì elementi caratteristici dell’iconica mitologia orientale, ma non solo. Il titolo sviluppato da 24 Entertainment fu annunciato durante i TGA del 2019, dove però rimase oscurato da altri annunci più altisonanti. Durante questo anno e mezzo, il titolo venne supportato da molti appassionati che intravedevano nelnumerose possibilità oltre che una capacità da … Anteprime giochi PC Windows L'articolo, ...

Advertising

cellicom : Naraka: Bladepoint, l’anteprima: tutto quello che sappiamo sul gioco - GiocareOra : Naraka: Bladepoint porta la Battaglia reale nel Giappone feudale - GamingToday4 : Naraka: Bladepoint si è mostrato in un nuovo trailer - GamingTalker : Naraka Bladepoint, pubblicato un gameplay trailer: open beta annunciata per fine aprile - misteruplay2016 : Naraka Bladepoint è un battle royale tra ninja, rampini e poteri incredibili nel nuovo video gameplay -

Ultime Notizie dalla rete : Naraka Bladepoint

Multiplayer.it

E' poi il turno di, battle royale per 60 persone, di cui viene mostrato con diverse fasi gameplay. Savior , action - adventure in due dimensioni, si mostra con una parte gameplay ...... con alcuni giochi, studi di sviluppo e publisher già confermati: SiFu (SloCap)(24 Entertainment) Tchia (Awaceb) Oddworld: Soulstorm Axiom Verge 2 Quantum Error Serial Cleaners ...Tra scontri all'arma bianca e un setting orientale, vi presentiamo tutti i dettagli sul battle royale in arrivo nel 2021.E' giunta la primavera e di conseguenza ha avuto luogo l'evento Future Game Show, all'interno del quale hanno avuto luogo degli annunci davvero di gran forma ...