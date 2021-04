LIVE Moto3 | GP Doha 2021 in DIRETTA | tutti a caccia del tempo per accedere alla Q2 | bene gli italiani

(Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 17.36 La classifica aggiornata: 1 40 D. BINDER 2:04.781 2 2 G. RODRIGO +0.112 3 17 J. MCPHEE +0.187 4 5 J. MASIA +0.297 5 28 I. GUEVARA +0.323 6 52 J. ALCOBA +0.362 7 11 S. GARCIA +0.440 8 55 R. FENATI +0.490 9 24 T. SUZUKI +0.554 10 6 R. YAMANAKA +0.611 17.34 Il limite è di 2.05.5 perQ2. Al momento l’ultimo che passerebbe in Q2 è il ceco Filip Sala?, pilota di casa Snipers. 17.32 L’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) si inserisce al secondo posto, mentre Jaume Masià (Snipers) sale ...

Nella prima sessione di pove libere diJaume Masia è stato il più veloce con il tempo in 2'05"360 su Ktm, secondo l'italiano Dennis Foggia e del ceco Filip Salac , entrambi su Honda. ...Attiva ora DAZN e guarda le gare di MotoGP, Moto2 ee on demand La classifica delle prove libere 1Qatar: pagelle e risultati della prima gara 202112.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del Gran Premio di Doha per quanto riguarda la Moto. La preview del GP di Doha, Masià favorito? – Poca Italia in Moto3, le ...Per questo secondo appuntamento della stagione 2021 del Motomondiale diretta non solo su Sky Sport MotoGP e su DAZN, ma anche su TV8, che trasmetterà live le qualifiche e le gare di tutte e tre le ...