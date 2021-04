De Luca: Covid in Campania, finalmente ci sono le condizioni per uscire dal calvario (Di venerdì 2 aprile 2021) “Dobbiamo cominciare a entrare in uno stato d’animo diverso a partire da Pasqua. Dobbiamo proiettarci sempre più anche psicologicamente verso il futuro, cominciare a pensare sempre più a quello che potrà essere la nostra vita fra 2 o 3 mesi, perché oggi vi sono tutte le condizioni per cominciare davvero il cammino per uscire da questo calvario”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “A condizione che non commettiamo errori, che non sbagliamo, che manteniamo il massimo di razionalità – ha aggiunto – veramente ci sono tutte le condizioni per metterci alle spalle questo anno di drammatica pesantezza per la vita di ognuno di noi”. “Abbiamo in Campania una situazione di contagi superiore – ha continuato De ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) “Dobbiamo cominciare a entrare in uno stato d’animo diverso a partire da Pasqua. Dobbiamo proiettarci sempre più anche psicologicamente verso il futuro, cominciare a pensare sempre più a quello che potrà essere la nostra vita fra 2 o 3 mesi, perché oggi vitutte leper cominciare davvero il cammino perda questo”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. “A condizione che non commettiamo errori, che non sbagliamo, che manteniamo il massimo di razionalità – ha aggiunto – veramente citutte leper metterci alle spalle questo anno di drammatica pesantezza per la vita di ognuno di noi”. “Abbiamo inuna situazione di contagi superiore – ha continuato De ...

