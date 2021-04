Una nuova generazione di robot viventi (Di giovedì 1 aprile 2021) Minuscole macchine biologiche capaci di muoversi, autorigenerarsi e organizzarsi in modo collettivo pur di garantirsi la sopravvivenza. Veri e propri robot viventi, che gli scienziati hanno ottenuto a partire da cellule di rana e che hanno preso il nome di Xenobot. In questo filmato, appena diffuso dalla Tufts e dalla Vermont University, negli Stati Uniti, eccole nella loro versione più avanzata, o 2.0: quella dove sopravvivono più a lungo, si spostano più rapidamente e, soprattutto, possiedono al loro interno una forma di memoria registrabile, che potrebbe consentire loro (per esempio) di ricordare un percorso, o uno specifico compito. La loro applicazione finale sarà rilevare e registrare la presenza di contaminazioni radioattive o inquinanti chimici, per esempio, ma anche la diagnostica o, ancora, provare a ripulire le acque dalle microplastiche, o ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) Minuscole macchine biologiche capaci di muoversi, autorigenerarsi e organizzarsi in modo collettivo pur di garantirsi la sopravvivenza. Veri e propri, che gli scienziati hanno ottenuto a partire da cellule di rana e che hanno preso il nome di Xenobot. In questo filmato, appena diffuso dalla Tufts e dalla Vermont University, negli Stati Uniti, eccole nella loro versione più avanzata, o 2.0: quella dove sopravvivono più a lungo, si spostano più rapidamente e, soprattutto, possiedono al loro interno una forma di memoria registrabile, che potrebbe consentire loro (per esempio) di ricordare un percorso, o uno specifico compito. La loro applicazione finale sarà rilevare e registrare la presenza di contaminazioni radioattive o inquinanti chimici, per esempio, ma anche la diagnostica o, ancora, provare a ripulire le acque dalle microplastiche, o ...

