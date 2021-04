Parma, allenamento agrodolce: due rientri in gruppo e due infortuni (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiParma – Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di prevenzione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Andrea Conti e Andreas Cornelius sono tornati a lavorare in gruppo con i compagni, bisognerà valutare l’eventuale impiego nella trasferta di sabato contro il Benevento. Jasmin Kurtic è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha lavorato con i compagni. Dennis Man e Valentin Mihaila sono rientrati dagli impegni con la loro Nazionale e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, hanno svolto un lavoro defaticante. Non sono mancate le cattive notizie per D’Aversa. Juan ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilè tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di prevenzione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Andrea Conti e Andreas Cornelius sono tornati a lavorare incon i compagni, bisognerà valutare l’eventuale impiego nella trasferta di sabato contro il Benevento. Jasmin Kurtic è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha lavorato con i compagni. Dennis Man e Valentin Mihaila sono rientrati dagli impegni con la loro Nazionale e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, hanno svolto un lavoro defaticante. Non sono mancate le cattive notizie per D’Aversa. Juan ...

Advertising

anteprima24 : ** #Parma, allenamento agrodolce: due rientri in gruppo e due infortuni ** - infoitsport : Parma, allenamento mattutino: differenziato per cinque - Mediagol : #Video Viky Varga, sexy e tonica su Instagram: Lady Pellè incanta i followers, le immagini dell'allenamento… - fantapiu3 : #Parma, le ultime su #Gervinho ed il report dell'#allenamento. #fantacalcio #campionato #calciomercato… - Fantacalcio : Parma, allenamento mattutino: differenziato per cinque -