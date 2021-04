Non ci sono più le spie di una volta (Di giovedì 1 aprile 2021) Vendeva segreti militari per 5 mila euro a botta. E paradossalmente c’è da sperare che le consegne andassero avanti da molto tempo, perché se così non fosse significherebbe che il prezzo della nostra sicurezza (e dell’intera Nato), al mercato delle barbe finte, è davvero poca cosa. La vicenda del capitano di fregata Walter Biot, preso con le mani nella marmellata in circostanze di cui ora qualche dettaglio in più si conosce, in prima battuta ha comunque un suo fascino. Sembra infatti poter rimandare alle atmosfere dei libri di John le Carré: il lungo “corteggiamento” di un anello debole (in questo caso reso tale da difficoltà economiche, il ricatto a sfondo sessuale almeno qui non c’entra), l’ufficiale che trafuga i documenti (ma quanta differenza con i microfilm di un tempo e le fotografie “rubate” e sviluppate in improvvisate camere oscure: qui pare che tutto avvenisse con un banale ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Vendeva segreti militari per 5 mila euro a botta. E paradossalmente c’è da sperare che le consegne andassero avanti da molto tempo, perché se così non fosse significherebbe che il prezzo della nostra sicurezza (e dell’intera Nato), al mercato delle barbe finte, è davvero poca cosa. La vicenda del capitano di fregata Walter Biot, preso con le mani nella marmellata in circostanze di cui ora qualche dettaglio in più si conosce, in prima battuta ha comunque un suo fascino. Sembra infatti poter rimandare alle atmosfere dei libri di John le Carré: il lungo “corteggiamento” di un anello debole (in questo caso reso tale da difficoltà economiche, il ricatto a sfondo sessuale almeno qui non c’entra), l’ufficiale che trafuga i documenti (ma quanta differenza con i microfilm di un tempo e le fotografie “rubate” e sviluppate in improvvisate camere oscure: qui pare che tutto avvenisse con un banale ...

