Milano, la notte brava del 'branco' di ragazzi con rapine e aggressioni (Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO – Una notte brava il 3 ottobre 2020. Di un branco di quindici persone tra ventenni e minori, passata a rapinare e picchiare. In centro a Milano, ai danni di vittime appena maggiorenni, incontrate casualmente e "scelte" senza alcun apparente motivo se non quello dell'intimidazione basato sulla forza del gruppo. Un raid sfociato però stamane in alcuni arresti della polizia, in esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Milano su richiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio e del pm Francesca Crupi a carico di quattro ventenni, incensurati, ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristorante e di alcuni suoi dipendenti. Oltre agli arresti dei quattro giovani sono in corso perquisizioni disposte dal capo della Procura minorile Ciro Cascone a carico di cinque minorenni, incensurati, appartenenti allo stesso gruppo e che hanno agito assieme ai maggiorenni.

