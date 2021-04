Giulia Salemi torna a parlare di Elisabetta Gregoraci: “Non l’ho mai vista come una rivale” (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia Salemi ha da qualche settimana terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, per la seconda volta. E pare che il noto reality gli abbia portato molta fortuna nell’ambito lavorativo e anche privato. Infatti, l’influencer italo-persiana all’interno della casa di Cinecittà ha conosciuto quello che adesso è il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021)ha da qualche settimana terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, per la seconda volta. E pare che il noto reality gli abbia portato molta fortuna nell’ambito lavorativo e anche privato. Infatti, l’influencer italo-persiana all’interno della casa di Cinecittà ha conosciuto quello che adesso è il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - sogni63 : RT @brookesbellarke: retwittate se siete grati per la nascita di giulia salemi #HBDAYGIULY - bayirwin : RT @brookesbellarke: tralasciamo i tweet sdolcinati e ricordiamo che 28 anni fa giulia salemi veniva al mondo per chiamarci tutte cesse #H… - annaros45516519 : RT @fastpettre: Non Dayane alle 3 di notte che commenta la foto di Giulia di Salotto Salemi..?? #PRELEMI #mellos - nominoistefy : RT @perchetendenzat: “ #HBDAYGIULY “: e chi non ha mai visto nascere una Dea. Buon compleanno Giulia Salemi!#prelemi -