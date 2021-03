Piero De Luca sarà vice capogruppo del Partito Democratico a Montecitorio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l’elezione di Debora Serracchiani al ruolo di capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati è tutto pronto per la nomina del suo vice, che sarà Piero De Luca. Ora ci sarà il passaggio formale, ovvero il presidente convocherà i componenti dell’ufficio che dovranno votare la sua proposta. Ma De Luca è l’unico candidato alla carica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l’elezione di Debora Serracchiani al ruolo didelalla Camera dei Deputati è tutto pronto per la nomina del suo, cheDe. Ora ciil passaggio formale, ovvero il presidente convocherà i componenti dell’ufficio che dovranno votare la sua proposta. Ma Deè l’unico candidato alla carica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

