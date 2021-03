No Man' s Sky con l' Expeditions Update aggiunge un nuovissimo modo di giocare

(Di mercoledì 31 marzo 2021) No Man's Sky consentirà ai giocatori di intraprendere unviaggio con l'aggiornamento gratuitodisponibile per tutti. Questouna nuova modalità di gioco:in pratica avvia tutti i giocatori sullo stesso pianeta con un assortimento casuale di tecnologia, equipaggiamento e navicelle. Viene tracciato un percorso di pietre miliari, che vi assegna obiettivi come stabilire basi o scoprire creature, e molto altro. Non solo, ma tutto questo consentirà di sbloccare nuove navicelle, oggetti cosmetici e targhe commemorative. In sostanzauna sorta di eventi stagionali, che si ripristinano con nuove ricompense, un nuovo tema e un nuovo periodo di tempo con ogni nuova avventura. Ci saranno anche pianeti speciali ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Man Sky

Sky Tg24

... spalmati su più stagioni, quindi il cantiere di Rick and Morty è sempre aperto e perennemente attivo, giorno e notte (quasi)? La serie Rick and Morty approfondimento Koala, la nuova serie ...Hello Games ha portato con sé alcune notizie legate a No's, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X - S. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, a partire da quest'...Hello Games ha appena pubblicato un altro aggiornamento gratuito di No Man's Sky che prende il nome di Expeditions.Sean Murray e Hello Games, tramite un post su i loro canali social, hanno annunciato e rilasciato la nuova espansione EXPEDITIONS. Uno shadow drop inaspettato. Qua, poco di sotto, vi lasciamo tutte le ...