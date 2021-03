Inter, niente è fatto e l’imprevisto e dietro l’angolo: Conte chiama alla concentrazione ai suoi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Conte e l’Inter si preparano al rush finale Sabato torna la Serie A che riparte dopo la pausa per le Nazionali. E riparte pure ferma da due settimane dopo essersi vista rinviare la partita col Sassuolo per un possibile focolaio di Covid. La squadra nerazzurra sarà chiamata ad un periodo intenso e ad un crash test per niente banale: mantenere la posizione attuale, che a fine campionato potrebbe riportare il tricolore a Milano dopo una lunga assenza. “L’Inter ha già fatto molto. Perché considerando l’ultimo decennio mai si era trovata in questa situazione, sola in vetta e con un vantaggio consistente. Ma proprio il fatto che si tratti di una condizione inedita può trasformarsi in un’insidia in più”. “Insomma potrebbero arrivare delle difficoltà dovute ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)e l’si preparano al rush finale Sabato torna la Serie A che riparte dopo la pausa per le Nazionali. E riparte pure ferma da due settimane dopo essersi vista rinviare la partita col Sassuolo per un possibile focolaio di Covid. La squadra nerazzurra saràta ad un periodo intenso e ad un crash test perbanale: mantenere la posizione attuale, che a fine campionato potrebbe riportare il tricolore a Milano dopo una lunga assenza. “L’ha giàmolto. Perché considerando l’ultimo decennio mai si era trovata in questa situazione, sola in vetta e con un vantaggio consistente. Ma proprio ilche si tratti di una condizione inedita può trasformarsi in un’insidia in più”. “Insomma potrebbero arrivare delle difficoltà dovute ...

