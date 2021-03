Gazzetta: Napoli-Crotone, Lozano potrebbe giocare 45 minuti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Hirving Lozano potrebbe giocare metà partita, sabato, contro il Crotone. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Sabato, contro il Crotone, Lozano sarà tra i disponibili e potrebbe giocare un tempo. L’attaccante è reduce da un infortunio muscolare, patito contro la Juve a metà febbraio. Da allora, sono iniziati i problemi di Gattuso che, in un solo colpo, ha perso un giocatore che fino a quel momento gli aveva segnato 13 reti in stagione ed era il capocannoniere della squadra. Primato che detiene tuttora, anche se lo condivide con Insigne le cui prodezze sono servite al Napoli per restare agganciato dalla zona Champions League”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Hirvingmetà partita, sabato, contro il. Lo scrive ladello Sport. “Sabato, contro ilsarà tra i disponibili eun tempo. L’attaccante è reduce da un infortunio muscolare, patito contro la Juve a metà febbraio. Da allora, sono iniziati i problemi di Gattuso che, in un solo colpo, ha perso un giocatore che fino a quel momento gli aveva segnato 13 reti in stagione ed era il capocannoniere della squadra. Primato che detiene tuttora, anche se lo condivide con Insigne le cui prodezze sono servite alper restare agganciato dalla zona Champions League”. L'articolo ilsta.

Advertising

Gazzetta_it : Il mercato di Fabian Ruiz: tutte le ipotesi per il #Napoli - La borsa di #Pedullà - napolista : Gazzetta: #NapoliCrotone, #Lozano potrebbe giocare 45 minuti L’attaccante messicano sarà a disposizione di Gattuso… - goretti_roberto : @alfonsoleone1 @matteorenzi @AndreaMarcucci @gennaromigliore Articolo 6, comma 8, lettera g), del Dpcm emanato il 2… - Pasqual01350178 : @Gazzetta_it Quindi se in caso di champion il napoli è talmente te inguaiato da dover vendere le altre che devono… - gialloblu_gino : Come cazzo si permette la @Gazzetta_it di intitolare un articolo Hellas napoli, ma quanto mi fate schifo, ma verame… -