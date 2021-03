Dayane Mello | nuovo programma in tv?

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, alcuni degli ex concorrenti del reality che si sono fatti conoscere nella casa, hanno avuto la possibilità di cimentarsi in nuove occasioni professionali: da Tommaso Zorzi, passando per Giulia Salemi, ora potrebbe essere arrivato anche il turno di. Il Grande Fratello Vip potrebbe essere stato un valido trampolino di lancio per molti dei concorrenti che si sono messi in mostra Articolo completo: dal blog SoloDonna

in un nuovo programma Mediaset? La modella brasiliana sarebbe in trattative per un nuovo show: cosa ...Non solo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi , ma ancheavrà uno spazio tutto suo. Il vincitore del Gf, Zorzi, oltre che opinionista dell'Isola Dei Famosi, sarà anche conduttore di un ...Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, alcuni degli ex concorrenti del reality che si sono fatti conoscere nella casa, hanno avuto la ...Le ospiti del programma saranno principalmente legate ai social: da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Dayane Mello a Gaia Zorzi, passando per Martina Hamdy e Arianna Cirrincione. Le ospiti si ...