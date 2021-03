Bozza dl: “Ad aprile scuole aperte fino prima media, no deroghe regioni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle regioni, delle province autonome“. È quanto si legge nella bozza del decreto che sarà discusso oggi in Consiglio dei ministri. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle regioni, delle province autonome“. È quanto si legge nella bozza del decreto che sarà discusso oggi in Consiglio dei ministri.

