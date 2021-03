Bibi Netanyahu | un messaggio dalle elezioni 2021?

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’elezione del 23 marzo pernon ha prodotto l’esito che si sarebbe aspettato. Per la prima volta in sedici anni di ininterrotta leadership non ha vinto. Non con una solida maggioranza alla Knesset, per lo meno. Che le consultazioni di primavera, le quarte in meno di due anni, siano le avvisaglie del tramonto

In Israeleha ottenuto un'altra vittoria ai punti , utile fors'anche ad allontanare la pressione di alcune inchieste giudiziarie per corruzione. In Olanda il premier uscente Mark Rutte ...si rivolgerà anzitutto al partito Yamina di Naftali Bennett, già suo Capo Gabinetto e Ministro e ora avversario. L'alleanza potrebbe allargarsi ai partiti religiosi e persino al ...L’elezione del 23 marzo per Bibi Netanyahu non ha prodotto l’esito che si sarebbe aspettato. Per la prima volta in sedici anni di ininterrotta leadership non ha vinto. Non con una solida maggioranza ...Appello del capo di Blu Bianco all'indipendente di destra e agli altri partiti della coalizione anti-Bibi: insieme raggiungerebbero l'agognata maggioranza ...