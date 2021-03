Benevento, con il Parma la “prima” di Massa: al var torna Di Bello (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La prima di Davide Massa di Imperia con il Benevento. Il fischietto ligure è stato designato per dirigere la sfida in programma sabato 3 aprile, ore 15, del “Ciro Vigorito” contro il Parma. Massa vanta un solo precedente in carriera con i giallorossi, risalente alla stagione 2017/18, la prima in serie A della Strega. In quell’occasione, però, il fischietto era il responsabile al var durante la sfida di campionato persa per 5 a 1 contro la Lazio. Dall’occhio elettronico al campo, stesso passaggio per Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Designato come primo assistente con i ducali, in stagione è stato due volte… assistente al var: in casa contro lo Spezia (0-3) e in trasferta col Sassuolo (1-0). Per trovare l’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladi Davidedi Imperia con il. Il fischietto ligure è stato designato per dirigere la sfida in programma sabato 3 aprile, ore 15, del “Ciro Vigorito” contro ilvanta un solo precedente in carriera con i giallorossi, risalente alla stagione 2017/18, lain serie A della Strega. In quell’occasione, però, il fischietto era il responsabile al var durante la sfida di campionato persa per 5 a 1 contro la Lazio. Dall’occhio elettronico al campo, stesso passaggio per Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Designato come primo assistente con i ducali, in stagione è stato due volte… assistente al var: in casa contro lo Spezia (0-3) e in trasferta col Sassuolo (1-0). Per trovare l’ultimo ...

