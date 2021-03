Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021)30 MARZOORE 1620 ft BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA ANAGNI E FERENTINO, TRAFFICO REGOLARE IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE LATINA. PER I CANTIERI ATTIVI A CAVE SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA NEL TERRITORIO DELLA CAPITALE, LAVORI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CAUSANO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DEL RISARO IN DIREZIONEPER IL TRASPORTO FERROVIARIO, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A MONTE SAN BIAGIO. MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA PER I ...