Vela | Elena Berta | “Andiamo a Tokyo per conquistare una medaglia”

Torna Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della Vela. Ospite del nostro Stefano Vegliani, Elena Berta, qualificata ai Giochi Olimpici di Tokyo nella categoria 470. Chiuso il capitolo America's Cup, la Vela è pronta a partire alla volta del Sol Levante. Si avvicinano le Olimpiadi, e si avvicinano sempre più le speranze degli atleti di riuscire ad ottenere grandi risultati. Un 'esperienza che Elena ha già assaporato nel 2016: "Ho partecipato alle Olimpiadi di Rio nel 2016 – ricorda Elena – e sono state un po' particolari. E' stata una chiamata last minute, ovviamente la prima Olimpiade, avevo 24 anni. E' stata una bellissima esperienza, avevamo fatto un percorso differente, avevamo approcciato al 470 in maniera ...

