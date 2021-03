Vaccino in farmacia, si parte in tutta Italia: come funziona (Di martedì 30 marzo 2021) A partire da metà aprile ci si potrà vaccinare contro la Covid-19 anche in farmacia: la Liguria ha già iniziato. I vaccini contro la Covid-19 arriveranno presto in tutta Italia. Ad inaugurare la novità è stata la regione Liguria, ma a partire da metà aprile prenderanno esempio anche tutte le farmacie Italiane, dove sarà possibile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) A partire da metà aprile ci si potrà vaccinare contro la Covid-19 anche in: la Liguria ha già iniziato. I vaccini contro la Covid-19 arriveranno presto in. Ad inaugurare la novità è stata la regione Liguria, ma a partire da metà aprile prenderanno esempio anche tutte le farmaciene, dove sarà possibile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

