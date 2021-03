'Sono positiva al Covid', e sviene dopo aver fatto la spesa. Paura in un supermercato (Di martedì 30 marzo 2021) ' Sono positiva al Covid ', e sviene al supermercato. Attimi di tensione in una Coop nel fiorentino, a Signa , dove una donna di 75 anni è andata a fare la spesa passando 'indenne' il termoscanner: ma ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) 'al', eal. Attimi di tensione in una Coop nel fiorentino, a Signa , dove una donna di 75 anni è andata a fare lapassando 'indenne' il termoscanner: ma ...

Advertising

amerigame : @gius_saffioti @Ruffino_Lorenzo Sì è sicuramente una cosa positiva per i vaccinati, per i contagiati un po' meno...… - RoxdcIT : «Sono positiva al Covid», e sviene dopo aver fatto la spesa. Paura in un supermercato - pam_elabizioli : Oggi mi sono persa in un bosco ma la cosa positiva è che ho camminato un sacco e sono stra fiera di me?? - solsikkemv : unica cosa positiva di oggi i 35 minuti del run altrimenti giornata da cancellare uno schifo totale da quando ho ap… - w4sabix : oggi mi sento un pò più positiva sul mio percorso e quindi per una volta mi sento di dire che sono fiera di me stes… -