Leonardo | confermata la seconda stagione e Luca Bernabei pensa a una serie su Michelangelo

(Di martedì 30 marzo 2021) Ladici sarà. Ad annunciarlo, amministratore delegato di Lux Vide Grandi notizie per tutti i fan di: lasi farà! Latargata Rai che racconta la vita diDa Vinci ha conquistato tutti e, a confermarlo, i sette milioni di spettatori dell’ultima puntata: “Le prime due hanno avuto un boom di ascolti. Siamo super felici e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura; è la dimostrazione che si possono raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico. Se gli offri belle cose, il pubblico le guarda”, ha dichiarato. Ai microfoni di RTL 102.5, l‘amministratore ...

Praticamente è già confermata la seconda stagione di #leonardolaserie #Leonardo - Si Leonardo era gay, una cosa confermata da molte testimonianze storiche sulla sua vita

... risponde così il sindacoLatini rispetto alla polemica sollevata da alcuni gruppi di ... Un'importanza strategica,- se ce ne fosse stato bisogno - proprio in questi ultimi mesi ...... risponde così il sindacoLatini rispetto alla polemica sollevata da alcuni gruppi di ... Un'importanza strategica,- se ce ne fosse stato bisogno - proprio in questi ultimi mesi ...Il successo di Leonardo è stato così netto da spingere Lux Vide a rompere ogni indugio: la seconda stagione della serie evento è stata, infatti, già confermata, prima ancora della messa in onda della ..."Ci sarà una seconda stagione che racconta di un Leonardo segreto a Roma", ha rivelato Bernabei. A convincere il team di produzione - composto da Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione ...