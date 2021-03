Denise Pipitone potrebbe essere stata ritrovata: è in Russia e cerca la madre (Di martedì 30 marzo 2021) Denise Pipitone è stata ritrovata? Dopo diciassette anni dalla sua scomparsa sembra che ci sia una pista sulla bambina rapita nel 2004. La terribile vicenda riguardante la piccola Denise è una di quelle che ha fatto davvero tremare tutta Italia. Nel Settembre del 2014, infatti, la bambina, che aveva solo 4 anni, era scomparsa nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 30 marzo 2021)? Dopo diciassette anni dalla sua scomparsa sembra che ci sia una pista sulla bambina rapita nel 2004. La terribile vicenda riguardante la piccolaè una di quelle che ha fatto davvero tremare tutta Italia. Nel Settembre del 2014, infatti, la bambina, che aveva solo 4 anni, era scomparsa nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

