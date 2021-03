Manifestazione No Mask e No Vax, Appendino: “Comportamenti oltraggiosi a chi combatte pandemia” (Di lunedì 29 marzo 2021) Lo scorso 20 marzo si è svolta una Manifestazione, a cui hanno aderito in circa 250 persone, sostenitori delle posizioni No Vax e No Mask. Oggi, su richiesta del consigliere Francesco Tresso, la sindaca Chiara Appendino ha espresso la posizione della giunta definendo quanto accaduto “Si tratta di Comportamenti oltraggiosi verso chi combatte la pandemia” ha detto per poi ricordare che sono state elevate quarantanove sanzioni: ventotto per assenza di mascherina, ventuno per spostamenti al di fuori del Comune di residenza, oltre a un indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Francesco Tresso (Lista civica per Torino) ha espresso soddisfazione per la condanna da parte della Giunta: “Credo siano manifestazioni da stigmatizzare per un doppio motivo; sono occasioni di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 29 marzo 2021) Lo scorso 20 marzo si è svolta una, a cui hanno aderito in circa 250 persone, sostenitori delle posizioni No Vax e No. Oggi, su richiesta del consigliere Francesco Tresso, la sindaca Chiaraha espresso la posizione della giunta definendo quanto accaduto “Si tratta diverso chila” ha detto per poi ricordare che sono state elevate quarantanove sanzioni: ventotto per assenza di mascherina, ventuno per spostamenti al di fuori del Comune di residenza, oltre a un indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Francesco Tresso (Lista civica per Torino) ha espresso soddisfazione per la condanna da parte della Giunta: “Credo siano manifestazioni da stigmatizzare per un doppio motivo; sono occasioni di ...

