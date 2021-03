Covid, i contagi in Abruzzo sono in lieve discesa ma ancora 9 decessi (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Aquila - sono 269 i nuovi positivi al Covid e 9 i decessi registrati domenica in Abruzzo a causa del Covid, secondo i dati diffusi dal bollettino della Regione Abruzzo. I contagi in base a un totale di 5.207 tamponi tra molecolari e test antigenici analizzati. I 269 contagiati hanno un'età compresa tra 4 mesi e 92 anni e sono così distribuiti: 89 all'Aquila, 53 a Chieti, 47 a Pescara e 75 a Teramo. Si aggiungono poi 5 residenti fuori regione o con residenza in fase di accertamento. Complessivamente sono stati eseguiti 4052 tamponi molecolari e 1155 test antigenici. Risultano, sempre secondo i numeri del bollettino regionale, anche 51801 guariti (+7 rispetto a ieri), 10.666 attualmente positivi (+253), 613 ricoverati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Aquila -269 i nuovi positivi ale 9 iregistrati domenica ina causa del, secondo i dati diffusi dal bollettino della Regione. Iin base a un totale di 5.207 tamponi tra molecolari e test antigenici analizzati. I 269ati hanno un'età compresa tra 4 mesi e 92 anni ecosì distribuiti: 89 all'Aquila, 53 a Chieti, 47 a Pescara e 75 a Teramo. Si aggiungono poi 5 residenti fuori regione o con residenza in fase di accertamento. Complessivamentestati eseguiti 4052 tamponi molecolari e 1155 test antigenici. Risultano, sempre secondo i numeri del bollettino regionale, anche 51801 guariti (+7 rispetto a ieri), 10.666 attualmente positivi (+253), 613 ricoverati ...

