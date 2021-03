Serie C, Sudtirol-Arezzo: le ultime e le probabili formazioni (Di domenica 28 marzo 2021) Sudtirol-Arezzo è la sfida che si giocherà oggi al “Druso” per la 33a giornata del campionato di Serie C girone B dalle 15.00. I padroni di casa devono continuare la propria caccia alla capolista Padova, provando a battere la penultima in classifica, in cerca di punti buoni per risalire la china. Queste le probabili formazioni che saranno approntate dai due tecnici. Il momento del Sudtirol Il Sudtirol approccia l’incontro di questo pomeriggio, dopo che sette giorni fa, al “Curi”, è caduto per 1-0 contro il Perugia, bravo a prendersi i tre punti con la rete firmata da monaco durante il primo tempo. Gli altoatesini, secondi in classifica con 62 punti dopo 32 gare (17 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte), inseguono a 5 lunghezze di distanza la capolista Padova e sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)è la sfida che si giocherà oggi al “Druso” per la 33a giornata del campionato diC girone B dalle 15.00. I padroni di casa devono continuare la propria caccia alla capolista Padova, provando a battere la penultima in classifica, in cerca di punti buoni per risalire la china. Queste leche saranno approntate dai due tecnici. Il momento delIlapproccia l’incontro di questo pomeriggio, dopo che sette giorni fa, al “Curi”, è caduto per 1-0 contro il Perugia, bravo a prendersi i tre punti con la rete firmata da monaco durante il primo tempo. Gli altoatesini, secondi in classifica con 62 punti dopo 32 gare (17 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte), inseguono a 5 lunghezze di distanza la capolista Padova e sono ...

