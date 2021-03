MotoGP, GP Qatar 2021. Bagnaia: “Fatto troppo nei primi giri, ma contento per il podio” (Di domenica 28 marzo 2021) “Quando ho visto che Mir e Zarco mi avevano passato ho cercato di essere calmo per far respirare le gomme. Avevo grosse difficoltà con la posteriore, poi ho cercato di spingere di nuovo e rispondeva meglio. Forse avevo Fatto troppo nei primi giri, ho consumato troppo il posteriore. Dovrò gestirla meglio nel prossimo Gran Premio qui”. Così Francesco Bagnaia dopo il terzo posto conquistato nel GP del Qatar, gara inaugurale della stagione di MotoGP. Il pilota della Ducati è comunque soddisFatto. “Sono contento per il podio, è un ottimo modo per iniziare la stagione con la nuova squadra”, ha concluso Bagnaia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) “Quando ho visto che Mir e Zarco mi avevano passato ho cercato di essere calmo per far respirare le gomme. Avevo grosse difficoltà con la posteriore, poi ho cercato di spingere di nuovo e rispondeva meglio. Forse avevonei, ho consumatoil posteriore. Dovrò gestirla meglio nel prossimo Gran Premio qui”. Così Francescodopo il terzo posto conquistato nel GP del, gara inaugurale della stagione di. Il pilota della Ducati è comunque soddis. “Sonoper il, è un ottimo modo per iniziare la stagione con la nuova squadra”, ha concluso. SportFace.

